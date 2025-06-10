На Харківщині війська РФ атакували дроном житловий будинок: поранений цивільний
У вівторок, 10 червня, російські загарбники атакували БпЛА село Вільхуватка Куп'янського району. Внаслідок удару поранення дістав мирний житель
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, о 12:00 окупанти поцілили FPV-дроном по території приватного домоволодіння у Вільхуватці. Через ворожу атаку пошкоджений будинок.
"Отримав поранення 38-річний чоловік", — йдеться в повідомленні.
За за фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, у Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи на території підприємства, яке зазнало обстрілу 7 червня. Під час розчищення завалів рятувальники виявили тіло загиблого.
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