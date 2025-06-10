Російська авіація скинула на Куп'янськ ФАБи: є жертва та постраждалі
Сьогодні вдень, 10 червня, окупанти атакували Куп'янськ авіабомбами. Внаслідок удару загинув мирний житель, поранені щонайменше двоє цивільних
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 13:00 загарбники завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору. Попередньо, окупанти скинули на Куп'янськ ФАБ-500.
"Загинув 70-річний чоловік. Щонайменше 15 будинків пошкоджено", — йдеться в повідомленні.
Приблизно через півгодини РФ знову вдарила по місту. Внаслідок повторної атаки поранення двоє чоловіки 38 та 68 років. Пошкоджене приватне домоволодіння.
За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудові розслідування.
Нагадаємо, 10 червня російські загарбники атакували дроном село Вільхуватка Куп'янського району. Внаслідок ворожого удару поранення дістав мирний житель.