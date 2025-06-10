У Херсоні росіяни скинули вибухівку на цивільну автівку

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Ввечері 10 червня російські війська завдали удару по цивільному автомобілю у Корабельному районі Херсона. Постраждала місцева мешканка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, російські окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль близько 17:40.

"Внаслідок ворожого удару постраждала 61-річна жінка. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми й контузія", — йдеться у повідомленні.

Лікарі на місці надали допомогу потерпілій. Від госпіталізації херсонка відмовилася.