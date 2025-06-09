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09 июня 2025, 12:06

РФ обстреляла Харьковщину: 7 раненых и разрушенная инфраструктура

09 июня 2025, 12:06
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За прошедшие сутки под ударами находились Богодуховский, Харьковский, Чугуевский и Купянский районы

В Харьковской области российские войска продолжают обстрелы мирных населенных пунктов. Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.

За прошедшие сутки удары потерпели четыре района. В результате повреждены административные здания, жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, станции техобслуживания, частные предприятия и автомобили.

Особенно пострадал Купянск. В городе зафиксирован обстрел из реактивных систем залпового огня "Град". Осколочные ранения получила женщина, которая находилась рядом с местом попадания снарядов.

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В поселке Старый Салтов беспилотник атаковал киоск. В результате пострадали три человека. Среди раненых – женщины 1984 и 1966 годов рождения, а также мужчина, которому 76 лет.

Кроме того, по поселку Старый Салтов были нанесены удары управляемыми авиабомбами. При обстреле ранения получил 19-летний юноша. Полиция Харьковщины документирует каждый случай этих атак и собирает доказательства военных преступлений российской армии. Оккупанты в очередной раз продемонстрировали, что их удары не щадят ни мирного населения, ни гражданской инфраструктуры.

Ранее мы сообщали о том, что из-за непогоды обесточено более 500 населенных пунктов в 9 областях.

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