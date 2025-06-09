Через негоду знеструмлено понад 500 населених пунктів у 9 областях

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Станом на ранок 9 червня через ускладнені погодні умови — грози, град і сильні пориви вітру — повністю або частково залишилися без електропостачання 508 населених пунктів

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

За даними Тернопільської обласної військової адміністрації, внаслідок негоди пошкоджено електромережі у 30 населених пунктах Чортківського та Кременецького районів, з яких 12 — частково.

Пориви вітру також спричинили руйнування покрівель на п'яти будівлях — серед них три житлові будинки, спортивний зал школи та магазин. У кількох населених пунктах зафіксовані пошкодження дорожнього покриття на п’яти вулицях.

У компанії "Укренерго" повідомляють, що станом на 09:30 ранку 9 червня споживання електроенергії в Україні зросло на 2,5% у порівнянні з попереднім робочим днем. Це пов’язано з похмурою погодою, що зменшила ефективність роботи приватних сонячних електростанцій та призвела до збільшення навантаження на енергосистему.

Водночас, енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах. В "Укренерго" наголосили, що українська енергосистема ще оговтується після останніх масованих ракетно-дронових атак з боку Росії.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня росіяни атакували Україну 499-ма засобами повітряного нападу.