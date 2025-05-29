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29 травня 2025, 09:54

Ворог атакував Харківщину: пошкоджено житло та підприємства

29 травня 2025, 09:54
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фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, на щастя, постраждалих немає.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 8 некерованих авіаційних ракет, 3 КАБ, 9 БпЛА типу "Герань-2", 2 БпЛА типу "Шахед", 3 FPV-дрони, 1 БпЛА типу "Молнія".

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено квартиру, 3 приватні будинки;
  • у Ізюмському районі пошкоджено приміщення 2 цивільних підприємств.

Нагадаємо, в ніч на 28 травня передмістя Харкова було під масованими ударами БпЛА. Одна людина загинула, сім постраждали, серед них – дитина.

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