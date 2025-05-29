Ворог атакував Харківщину: пошкоджено житло та підприємства
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, на щастя, постраждалих немає.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 8 некерованих авіаційних ракет, 3 КАБ, 9 БпЛА типу "Герань-2", 2 БпЛА типу "Шахед", 3 FPV-дрони, 1 БпЛА типу "Молнія".
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено квартиру, 3 приватні будинки;
- у Ізюмському районі пошкоджено приміщення 2 цивільних підприємств.
Нагадаємо, в ніч на 28 травня передмістя Харкова було під масованими ударами БпЛА. Одна людина загинула, сім постраждали, серед них – дитина.
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