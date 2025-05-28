Росіяни вночі атакували "Шахедами" передмістя Харкова: у прокуратурі показали наслідки

фото: прокуратура

В ніч на 28 травня передмістя Харкова було під масованими ударами БпЛА. Одна людина загинула, сім постраждали, серед них дитина

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Орієнтовно з 00:30 до 1:00 щонайменше 9 ворожих ударних безпілотників атакували приватне підприємство у селі Васищеве Харківського району. Виникла пожежа. Пошкоджені складські будівлі, приміщення та транспортні засоби. Троє охоронців цього підприємства отримали поранення. Також постраждала 4-річна дівчинка, яка мешкає неподалік місця атаки. У дитини – гострий шок.

Також у період з 1:20 до 1:35 БпЛА вдарили по селищу Есхар Чугуївського району. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, кафе. Поранення отримав 85-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні, де, на жаль, він помер від отриманих травм.

Ще троє людей постраждали: у жінки та чоловіка – поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

Попередньо встановлено, що для зазначених ударів російська армія використала БпЛА "Герань-2".

Нагадаємо, на території приватного підприємства у селищі Васищеве горів виробничий цех та складське приміщення площею 1580 кв.м. Рятувальники загасили пожежу.