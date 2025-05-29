Враг атаковал Харьковщину: повреждено жилье и предприятия

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, к счастью, пострадавших нет.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения: 8 неуправляемых авиационных ракет, 3 КАБ, 9 БпЛА типа "Герань-2", 2 БпЛА типа "Шахед", 3 FPV-дроны, 1 БпЛА типа "Молния".

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе повреждена квартира, 3 частных дома;

в Изюмском районе повреждены помещения 2 гражданских предприятий.

Напомним, в ночь на 28 мая пригород Харькова был под массированными ударами БпЛА. Один человек погиб, семь пострадали, среди них – ребенок.