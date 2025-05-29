Враг атаковал Харьковщину: повреждено жилье и предприятия
За прошедшие сутки вражеские удары получили 9 населенных пунктов Харьковской области
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, к счастью, пострадавших нет.
Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения: 8 неуправляемых авиационных ракет, 3 КАБ, 9 БпЛА типа "Герань-2", 2 БпЛА типа "Шахед", 3 FPV-дроны, 1 БпЛА типа "Молния".
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе повреждена квартира, 3 частных дома;
- в Изюмском районе повреждены помещения 2 гражданских предприятий.
Напомним, в ночь на 28 мая пригород Харькова был под массированными ударами БпЛА. Один человек погиб, семь пострадали, среди них – ребенок.
Армия РФ за минувшие сутки 140 раз обстреляла Сумскую областьВсе новости »
29 мая 2025, 09:39Россияне сбросили авиабомбы на село в Запорожской области: под завалами есть люди
29 мая 2025, 08:59В Херсонской области за сутки россияне ранили 10 гражданских
29 мая 2025, 08:08
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
Украина получила 21 тысячу доз вакцины против бешенства
29 мая 2025, 10:39Россияне утром нанесли два удара по промышленной зоне Краматорска
29 мая 2025, 10:28Атака на Украину: ПВО обезвредила ночью 56 из 90 российских дронов
29 мая 2025, 10:19В Одесской области будут судить 20-летнего наркоторговца из Днепра
29 мая 2025, 10:14Армия РФ за минувшие сутки 140 раз обстреляла Сумскую область
29 мая 2025, 09:39Трагический инцидент на железной дороге в Одессе: ГСЧС показало фото спасения ребенка
29 мая 2025, 09:20Россияне сбросили две авиабомбы на поселок в Донецкой области
29 мая 2025, 08:59Россияне сбросили авиабомбы на село в Запорожской области: под завалами есть люди
29 мая 2025, 08:59Ночная атака БпЛА на Сумщине: погиб мирный житель, есть разрушение
29 мая 2025, 08:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова