Армія РФ за минулу добу 140 разів обстріляла Сумську область
Протягом минулої доби росіяни 140 разів обстріляли населених пунктів Сумщини. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені
Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомила Сумська ОВА.
"Протягом доби, з ранку 28 травня до ранку 29 травня 2025 року, російські війська здійснили 140 обстрілів по 39 населених пунктах у 14 територіальних громадах області", - йдеться у повідомленні.
Армія РФ завдала по території Сумщини понад 30 ударів КАБами, здійснив більше 20 скидань ВОГ з БПЛА.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня російські війська вчергове атакували цивільні об'єкти на Сумщині.
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