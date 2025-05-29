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29 травня 2025, 09:39

Армія РФ за минулу добу 140 разів обстріляла Сумську область

29 травня 2025, 09:39
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фото: ілюстративне
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Протягом минулої доби росіяни 140 разів обстріляли населених пунктів Сумщини. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомила Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 28 травня до ранку 29 травня 2025 року, російські війська здійснили 140 обстрілів по 39 населених пунктах у 14 територіальних громадах області", - йдеться у повідомленні.

Армія РФ завдала по території Сумщини понад 30 ударів КАБами, здійснив більше 20 скидань ВОГ з БПЛА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня російські війська вчергове атакували цивільні об'єкти на Сумщині.

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