Україну атакували понад російських 100 ударних дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 25 квітня російська армія запустила по Україні 103 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 41 ворожий дрон, ще 40 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, ворог запустив дрони з напрямків — Курськ, Брянськ, Орел — РФ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо, вночі 25 квітня росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Кількість загиблих внаслідок удару БпЛА по Павлограду Дніпропетровської області збільшилася до трьох.