Росіяни вдарили по Павлограду: загинула жінка, 8 людей постраждали
Сьогодні, 25 квітня, російські терористи вбили жінку у Павлограді на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки ворожих дронів поранення дістали восьмеро мирних мешканців
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"У Павлограді, попередньо, одна загибла – жінка 76 років. Співчуття рідним. Ще восьмеро постраждали. Одна людина у важкому стані", – йдеться в повідомленні.
На місці ворожих ударів працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, вночі 25 квітня російські окупанти масовано атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. В області працювала ППО, повідомлялося про загиблих та поранених.
Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками: є жертви та пораненіВсі новини »
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