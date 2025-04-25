Росіяни вдарили по Павлограду: загинула жінка, 8 людей постраждали

фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 25 квітня, російські терористи вбили жінку у Павлограді на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки ворожих дронів поранення дістали восьмеро мирних мешканців

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"У Павлограді, попередньо, одна загибла – жінка 76 років. Співчуття рідним. Ще восьмеро постраждали. Одна людина у важкому стані", – йдеться в повідомленні.

На місці ворожих ударів працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, вночі 25 квітня російські окупанти масовано атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. В області працювала ППО, повідомлялося про загиблих та поранених.