На Донеччині росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок: загинули батько з сином

фото: Донецька обласна прокуратура

Вранці 25 квітня російські терористи вдарили авіаційною бомбою по селищу Ярова Краматорського району. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє чоловіків — батько та син, ще одна людина поранена

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, близько 05:10 для атаки на Лиманську громаду терористи використали "ФАБ-250" з УМПК. У Яровій пошкоджені близько десяти житлових будинків, крамниця і господарча споруда.

"В результаті прямого влучання у житловий будинок за місцем мешкання отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 61-річний чоловік та його 88-річний батько", — йдеться у повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину РФ правоохоронці розпочали розслідування.

Також, за даними Нацполіції, у Яровій через ворожу атаку ще одна людина постраждала. Крім того, у Мирнограді внаслідок російських ударів один мирний житель загинув та один зазнав поранень. Загалом на Донеччині — троє загиблих і троє поранених за минулу добу.

Нагадаємо, 25 квітня росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Під ворожим ударом опинився й Павлоград. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, адмінбудівля та авто.

Відомо про трьох загиблих, серед них – дитина. Кількість постраждалих зросла до 10.