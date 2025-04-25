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25 квітня 2025, 07:35

Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками: є жертви та поранені

25 квітня 2025, 07:35
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фото: Сергій Лисак
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Сьогодні вночі російські окупанти масовано атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За наявними даними, захисники неба знищили 11 ворожих БпЛА. Внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств.

"Кілька займань і у Павлограді. Зокрема, у багатоповерхівці. Попередньо, є загиблі та поранені", – йдеться в повідомленні.

На Нікопольщині ворог бив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Війська РФ застосовували FPV-дрони та РСЗВ "Град". Понівечене підприємство. На щастя, там ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Харків "шахедами". У місті виникли пожежі на підприємствах.

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РФ війна обстріли окупанти Дніпропетровська область дрон жертва БПЛА атака Лисак Сергій Петрович постраждалі
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