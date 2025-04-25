Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками: є жертви та поранені

фото: Сергій Лисак

Сьогодні вночі російські окупанти масовано атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За наявними даними, захисники неба знищили 11 ворожих БпЛА. Внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств.

"Кілька займань і у Павлограді. Зокрема, у багатоповерхівці. Попередньо, є загиблі та поранені", – йдеться в повідомленні.

На Нікопольщині ворог бив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Війська РФ застосовували FPV-дрони та РСЗВ "Град". Понівечене підприємство. На щастя, там ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Харків "шахедами". У місті виникли пожежі на підприємствах.