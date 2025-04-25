Росія продовжує атакувати мирних жителів Донеччини: є загиблі
На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 3 отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, за росіяни вбили 3 жителів у Мирнограді, Яровій та Никифоривці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.
Усього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини.
Пошкоджено десятки будинків, адмінбудинки, авто, торгівельні об'єкти, лінії електропередач.
З лінії фронту евакуйовано 115 людей, у тому числі 20 дітей, додав Філашкін.
Нагадаємо, у четвер, 24 квітня, російські війська атакували вокзал у Краматорську. Через обстріли є пошкодження інфраструктури.
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