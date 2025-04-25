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В ніч на 25 квітня російські військові знову атакували Харків ударними дронами. У місті пролунали вибухи

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Харків під атакою ворожих Шахедів. Було чутно два вибухи, у повітрі ще є безпілотники", – йдеться у повідомленні.

Згодом Терехов повідомив, що є кілька прильотів по території підприємств, внаслідок чого виникли пожежі.

Нагадаємо, у Києві триває розбір завалів після російського удару вночі 24 квітня. Зеленський підтвердив, що РФ ймовірно атакувала столицю північнокорейською балістичною ракетою.