У Харкові чоловік може сісти на 10 років за крадіжку 500 грн

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В Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував неповнолітнього хлопця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

21 квітня близько 14:30 в магазині 37-річний зловмисник побачив незнайомого хлопця, який поклав на касу 500 гривень. Чоловік схопив гроші, вибіг з торговельного приміщення та втік.

Зловмисника затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині затримали чоловіка, який торгував боєприпасами серед місцевих жителів.