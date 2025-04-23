В Харькове мужчина может сесть на 10 лет за воровство 500 грн

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

21 апреля около 14:30 в магазине 37-летний злоумышленник увидел незнакомого парня, возложившего на кассу 500 гривен. Мужчина схватил деньги, выбежал из торгового помещения и скрылся.

Злоумышленник был задержан. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области задержали мужчину, который торговал боеприпасами среди местных жителей.