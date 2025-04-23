На Харківщині на міні підірвався автомобіль: поліція відкрила кримінальне провадження

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В Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль. Внаслідок вибуху водій загинув на місці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Подія сталася 22 квітня в місті Балаклія. Під час руху по лісовій дорозі водій наїхав на вибуховий пристрій, попередньо протитанкову міну.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

У поліції нагадують, що перебування у лісах, на цвинтарях, у полях, лісосмугах та інших неперевірених місцях становить серйозну загрозу життю та здоров’ю.

Нагадаємо, на Харківщині поліція продовжує евакуацію жителів з небезпечних територій.