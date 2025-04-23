13:18  23 квітня
"Квиток на волю" за $50 тисяч: у Києві викрили "елітну" схему для ухилянтів
13:13  23 квітня
На Житомирщині чоловік обікрав прикордонників
12:46  23 квітня
На Рівненщині молодь влаштувала танці біля Алеї загиблих Героїв
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2025, 12:59

На Харківщині на міні підірвався автомобіль: поліція відкрила кримінальне провадження

23 квітня 2025, 12:59
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

В Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль. Внаслідок вибуху водій загинув на місці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Подія сталася 22 квітня в місті Балаклія. Під час руху по лісовій дорозі водій наїхав на вибуховий пристрій, попередньо протитанкову міну.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

У поліції нагадують, що перебування у лісах, на цвинтарях, у полях, лісосмугах та інших неперевірених місцях становить серйозну загрозу життю та здоров’ю.

Нагадаємо, на Харківщині поліція продовжує евакуацію жителів з небезпечних територій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область міна вибух авто
У Харкові судитимуть дезертира, який організовував втечу чоловіків за кордон
22 квітня 2025, 16:39
Росіяни атакували Харків "шахедами": є влучання і постраждалі
22 квітня 2025, 14:47
На Харківщині ліквідували масштабну лісову пожежу
22 квітня 2025, 12:06
Всі новини »
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
На Прикарпатті мотоцикліст збив 4-річну дитину: поліція проводить розслідування
23 квітня 2025, 13:38
​​Удар по автобусу в Марганці: кількість постраждалих продовжує зростати
23 квітня 2025, 13:31
У Харкові чоловік може сісти на 10 років за крадіжку 500 грн
23 квітня 2025, 13:25
"Квиток на волю" за $50 тисяч: у Києві викрили "елітну" схему для ухилянтів
23 квітня 2025, 13:18
На Житомирщині чоловік обікрав прикордонників
23 квітня 2025, 13:13
На Черкащині затримали зрадника з Бахмута, який працював на ФСБ
23 квітня 2025, 13:00
У Лондоні розпочалася зустріч міністрів закордонних справ та оборони України і Британії
23 квітня 2025, 12:50
На Рівненщині молодь влаштувала танці біля Алеї загиблих Героїв
23 квітня 2025, 12:46
Росіяни вдарили ФАБами по Словянську: що відомо про наслідки
23 квітня 2025, 12:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »