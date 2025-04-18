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На Харківщині правоохоронці викрили торговця боєприпасами. Тепер чоловіку загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

На Харківщині затримали чоловіка за спробу продажу вибухонебезпечних предметів. Це виявся 51-річний житель села Слатине.

Правоохоронці вилучили в нього гранати та патрони. Відомо, що чоловік шукав "клієнтів" серед жителів свого населеного пункту.

Порушника затримали і повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили торговця боєприпасами. Це раніше судимий 44-річний чоловік. Його затримали прямо під час "продажу" його "товару".