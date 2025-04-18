На Харківщині затримали чоловіка, який торгував боєприпасами серед місцевих жителів
На Харківщині правоохоронці викрили торговця боєприпасами. Тепер чоловіку загрожує ув'язнення
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
На Харківщині затримали чоловіка за спробу продажу вибухонебезпечних предметів. Це виявся 51-річний житель села Слатине.
Правоохоронці вилучили в нього гранати та патрони. Відомо, що чоловік шукав "клієнтів" серед жителів свого населеного пункту.
Порушника затримали і повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Волині викрили торговця боєприпасами. Це раніше судимий 44-річний чоловік. Його затримали прямо під час "продажу" його "товару".
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