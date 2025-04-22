На Харківщині ліквідували масштабну лісову пожежу

фото: ДСНС Харківщини

У вівторок, 22 квітня, о 09:00 рятувальники та працівники лісового господарства локалізували масштабну пожежу в Балаклійському лісництві Харківської області

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що вогонь охопив площу близько 349 гектарів.

Наразі триває ліквідація окремих осередків горіння.

На місці працюють 57 рятувальників і 17 одиниць техніки ДСНС, місцева пожежна команда з Андріївки, а також 26 працівників і 12 одиниць техніки лісгоспу.

До гасіння також залучені піротехніки, які проводять розмінування території, щоб забезпечити безпечний проїзд пожежної техніки.

Нагадаємо, 22–24 квітня в Києві та Київській області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що на Київщині через спалювання сухої трави згоріли свійські тварини.