У Харкові судитимуть дезертира, який організовував втечу чоловіків за кордон

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно дезертира з Харкова, який замість проходження служби організував незаконний канал переправлення чоловіків призовного віку до країн Європи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як стало відомо, чоловік підробив медичну довідку про те, що його дружина отримала другу групу інвалідності та потребує постійного догляду. На підставі сфальсифікованих документів його звільнили зі служби.

Після того як підробку було викрито, наказ про звільнення скасували. Після цього чоловік до війська не повернувся, а натомість почав реалізовувати схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон.

Організатор схеми наразі перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, в Харкові поліцейські розшукали чоловіка, який понад 20 років переховувався за вчинення особливо тяжкого злочину.