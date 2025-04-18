Росія вдарила ракетами по Харкову: є загиблий, поранені понад 50 людей

ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні вранці, 18 квітня, російські війська завдали ракетного удару по житловій забудові Харкова. Внаслідок обстрілу балістикою загинула людина, поранення дістали понад 50 осіб. Пошкоджені десятки житлових будинків

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили по Харкову чотирма балістичними ракетами з касетним боєприпасами. Площі ураження дуже великі.

"Постраждали більше 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних обійсть. Надійшла інформація про одного загиблого у власній квартирі. 54 поранених внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову", – йдеться у повідомленні.

Як поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед постраждалих є дві дитини віком 4 роки та 2,8 років.

Нагадаємо, вчора на Харківщині окупанти вдарили по 9-поверхівці в Куп'янську авіабомбою ОДАБ-1500. Внаслідок російської атаки постраждала 73-річна жінка.