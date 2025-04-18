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18 апреля 2025, 07:10

Россия ударила ракетами по Харькову: есть погибший, ранены более 50 человек

18 апреля 2025, 07:10
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иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура
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Сегодня утром, 18 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по жилой застройке Харькова. В результате обстрела баллистикой погиб человек, ранения получили более 50 человек. Повреждены десятки жилых домов

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По предварительной информации, кафиры ударили по Харькову четырьмя баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. Площади поражения очень велики.

"Пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных домов. Поступила информация об одном погибшем в собственной квартире. 54 раненых в результате утреннего ракетного удара по Харькову", – говорится в сообщении.

Как проинформировал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди пострадавших два ребенка в возрасте 4 года и 2,8 лет.

Напомним, вчера на Харьковщине оккупанты ударили по 9-этажке в Купянске авиабомбой ОГАБ-1500. В результате российской атаки пострадала 73-летняя женщина.

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РФ война Синегубов Олег Васильевич Харьков оккупанты дети жертва Терехов Игорь Александрович ракетный удар пострадавшие Балистика
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