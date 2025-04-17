У Дніпрі вже 33 постраждалих, 6 із них – діти
Кількість постраждалих унаслідок удару російських військ по Дніпру зросла до 33 осіб
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, у Дніпрі кількість потерпілих збільшилася до 33. Серед них – 6 дітей.
Нагадаємо, пізно ввечері 16 квітня окупаційні війська РФ атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, серед яких є дитина. Раніше було відомо про 30 поранених.
Згодом міська влада показала наслідки обстрілу Дніпра.
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