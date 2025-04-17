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17 квітня 2025, 22:15

На Харківщині окупанти вдарили по 9-поверхівці: з'явились фото наслідків

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Фото: прокуратура
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У Харківській області росіяни атакували дев'ятиповерхову житлову будівлю. Від вибуху постраждало щонайменше ще десять будинків, які знаходяться поруч

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Російська армія 17 квітня, близько 16:35, завдала удару по місту Куп'янськ. Влучання було по дев'ятиповерховому житловому будинку. Також від вибуху пошкоджено щонайменше ще 10 сусідніх багатоквартирних будинків у цьому житловому кварталі.

Внаслідок російської атаки постраждала 73-річна жінка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється. На кадрах, які опублікувала прокуратура, можна побачити масштабні руйнування.

Попередньо, для атаки росіяни використали ОДАБ-1500 – об’ємно-детонуючу авіаційну бомбу.

Нагадаємо, 15 квітня на Харківщині росіяни вдарили керованою авіабомбою по авто "швидкої допомоги". Внаслідок атаки постраждав парамедик. Також авіабомбою в тому ж районі частково зруйновано багатоповерховий будинок і пошкоджено ще десять житлових будівель.

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