На Херсонщині окупанти вбили двох працівників дорожньої служби, — ОВА

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Відомо, що ворожий дрон влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт.

"Внаслідок удару смертельні поранення дістали чоловіки, 36 та 44 років. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 17 квітня окупанти скинули вибухівку з дрона на авто "швидкої" у Дніпровському районі Херсона. Постраждали двоє медиків.