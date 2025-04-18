На Херсонщині окупанти вбили двох працівників дорожньої служби, — ОВА
Вчора, 17 квітня, поблизу населеного пункту Стійке Бериславського району внаслідок атаки російського дрона загинули двоє працівників дорожньої служби
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Відомо, що ворожий дрон влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт.
"Внаслідок удару смертельні поранення дістали чоловіки, 36 та 44 років. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 17 квітня окупанти скинули вибухівку з дрона на авто "швидкої" у Дніпровському районі Херсона. Постраждали двоє медиків.
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