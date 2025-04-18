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18 квітня 2025, 00:15

На Херсонщині окупанти вбили двох працівників дорожньої служби, — ОВА

18 квітня 2025, 00:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вчора, 17 квітня, поблизу населеного пункту Стійке Бериславського району внаслідок атаки російського дрона загинули двоє працівників дорожньої служби

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Відомо, що ворожий дрон влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт.

"Внаслідок удару смертельні поранення дістали чоловіки, 36 та 44 років. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 17 квітня окупанти скинули вибухівку з дрона на авто "швидкої" у Дніпровському районі Херсона. Постраждали двоє медиків.

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