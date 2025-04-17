Росіяни атакували Миколаїв реактивним БпЛА: виникла пожежа
Сьогодні близько 20:00 у Миколаєві стався приліт реактивного БпЛА невідомого типу
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
За його словами, за попередніми даними, постраждалих немає.
На місці виникла пожежа, яку наразі ліквідовують відповідні служби.
Нагадаємо, окупанти протягом дня обстріляли три райони Дніпропетровщини. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.
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