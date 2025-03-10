Росіяни вдарили по селу на Харківщині: є загиблі та постраждала
У неділю, 9 березня, росіяни завдали удару по селу Івашки Богодухівського району. Три людини загинули, поранена жінка
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, окупанти вдарили по Івашках близько 13:00.
"Внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету, який скинув ворожий дрон, загинули три цивільні людини: жінка та двоє чоловіків. Ще одна жінка отримала поранення", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, впродовж лютого російські окупанти завдали 4500 ударів різними типами озброєння по Куп’янській громаді Харківської області. Через обстріли 18 людей зазнали травмувань, двоє людей загинули, поранені шестеро поліцейських.
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