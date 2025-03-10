Россияне ударили по селу в Харьковской области: есть погибшие и пострадавшая
В воскресенье, 9 марта, россияне нанесли удар по селу Ивашки Богодуховского района. Три человека погибли, ранена женщина
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, кафиры ударили по Ивашкам около 13:00.
"В результате взрыва взрывоопасного предмета, сбросившего вражеский дрон, погибли три гражданских человека: женщина и двое мужчин. Еще одна женщина получила ранения", – говорится в сообщении.
Напомним, в течение февраля российские оккупанты нанесли 4500 ударов разными типами вооружения по Купянской общине Харьковской области. Из-за обстрелов 18 человек получили травмы, два человека погибли, ранены шесть полицейских.
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