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Ввечері та вночі російські загарбники били по Дніпропетровщині дронами й авіабомбами. Також окупанти обстрілювали регіон з артилерії

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його даними, по Нікополю ворог ударив із важкої артилерії. На щастя, минулося без загиблих і поранених.

"По Великомихайлівській громаді Синельниківського району російська армія поцілила КАБами. Там також ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Сергій Лисак додав, що вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили п'ять ворожих БпЛА.

Нагадаємо, вечері 9 березня сили ППО збили два ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною.

Також повідомлялося, що вночі 10 березня росіяни атакували керованими авіабомбами село Блакитне Запорізького району. Поранені двоє мирних жителів.