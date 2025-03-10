Армія РФ за добу вбила трьох жителів Донеччини, шістьох – поранила

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За минулу добу, 9 березня, російські окупанти вбили трьох мешканців Донецької області та поранили ще шістьох осіб

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, упродовж доби російські війська вбили двох людей у Покровську та одну в Зорі. Ще шестеро осіб отримали поранення.

Загальна кількість загиблих і постраждалих на Донеччині становить 3094 і 6779 відповідно, однак ці дані не враховують ситуацію в Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 10 березня російська армія випустила по Україні 176 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 130 дронів, ще 42 — локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.