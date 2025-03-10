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10 березня 2025, 08:10

Війська РФ вдарили по містам і селам на Запоріжжі: постраждали 3 людей

10 березня 2025, 08:10
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фото: Запорізька ОВА
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Протягом 9 березня окупаційні війська РФ завдали 407 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє осіб, пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, за добу окупанти пошкодили щонайменше дев'ять квартир, приватних будинків та автомобілів.

"16-річний хлопець та чоловіки 65 та 67 років поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькій області", – йдеться у повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:

  • Шість авіаційних ударів по Блакитному, Кам’янському, Гуляйполю, Новоандріївці.
  • 252 ворожих БпЛА різної модифікації атакували, Біленьке, Камʼянське, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • Вісім обстрілів із РСЗВ накрили Кам’янське, Малу Токмачку та Щербаки.
  • 141 артобстріл завдали окупанти по території Камʼянського, Біленького, Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки, Павлівки.

Нагадаємо, вночі 10 березня росіяни атакували керованими авіабомбами село Блакитне Запорізького району. Поранені двоє мирних жителів.

РФ війна обстріли окупанти Запорізька область постраждалі Запорізька ОВА Федоров Іван Сергійович
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