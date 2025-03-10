Війська РФ вдарили по містам і селам на Запоріжжі: постраждали 3 людей
Протягом 9 березня окупаційні війська РФ завдали 407 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє осіб, пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, за добу окупанти пошкодили щонайменше дев'ять квартир, приватних будинків та автомобілів.
"16-річний хлопець та чоловіки 65 та 67 років поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькій області", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- Шість авіаційних ударів по Блакитному, Кам’янському, Гуляйполю, Новоандріївці.
- 252 ворожих БпЛА різної модифікації атакували, Біленьке, Камʼянське, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- Вісім обстрілів із РСЗВ накрили Кам’янське, Малу Токмачку та Щербаки.
- 141 артобстріл завдали окупанти по території Камʼянського, Біленького, Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки, Павлівки.
Нагадаємо, вночі 10 березня росіяни атакували керованими авіабомбами село Блакитне Запорізького району. Поранені двоє мирних жителів.
Нічна атака дронів: українська ППО збила 130 російських "шахедів" та БпЛА-імітаторівВсі новини »
10 березня 2025, 08:25На Херсонщині через російські обстріли постраждали 9 цивільних
10 березня 2025, 07:45На Сумщині за добу прогриміло 170 вибухів
10 березня 2025, 07:14
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Росіяни вдарили по селу на Харківщині: є загиблі та постраждала
10 березня 2025, 09:45Армія РФ за добу вбила трьох жителів Донеччини, шістьох – поранила
10 березня 2025, 09:39Майже 1200 окупантів, десятки танків, ББМ і артсистем: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ
10 березня 2025, 09:25Окупанти атакували Київ: скільки безпілотників запустила Росія
10 березня 2025, 08:55Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та КАБами: в ОВА розповіли про наслідки обстрілів
10 березня 2025, 08:50Нічна атака дронів: українська ППО збила 130 російських "шахедів" та БпЛА-імітаторів
10 березня 2025, 08:25Трагедія на Тернопільщині: дитину, яку розшукували два дні, знайшли мертвою
10 березня 2025, 08:21За наїзд на велосипедиста волинянина на 4 роки позбавили водійських прав
10 березня 2025, 07:56На Сумщині зенітники збили 14 російських "шахедів"
10 березня 2025, 07:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком