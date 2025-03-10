Росіяни у лютому завдали 4500 ударів по Куп’янській громаді, – МВА
Впродовж лютого російські окупанти завдали 4500 ударів різними типами озброєння по Куп’янській громаді Харківської області
Про це очільник Куп'янської МВА Андрій Беседін повідомив в ефірі телемарафону, передає RegioNews.
"Били з різних типів озброєння: міномети, артилерія, РСЗВ, FPV-дрони, БПЛА "Молнія". З них 116 КАБів. 18 людей зазнали травмувань, двоє людей загинуло, поранені шість поліцейських", – розповів посадовець.
За словами Беседіна, гуманітарна ситуація в громаді, де залишились 2900 цивільних жителів – стабільна, люди забезпечені усім необхідним.
Посадовець наголосив, що людям необхідно евакуюватись. За його словами, окупанти б’ють в Куп’янській громаді по будинках й по критичній інфраструктурі.
Також він додав, що магазини в громадах працюють, але пошта – ні.
Нагадаємо, в ніч на 9 березня росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок.