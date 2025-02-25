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Серйозна ДТП сталася ввечері 22 лютого на в’їзді в село Слобожанське Берестинського району. Потерпілих ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Харківській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 18:00 автомобіль Opel Vectra з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. Дружина та син водія отримали тілесні ушкодження. Попередньо, керманич не постраждав.

"П’ятирічний хлопчик та його матір були госпіталізовані до лікарні", — зазначили в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.

Раніше повідомлялося, що під Києвом легковик збив на переході 13-річну дівчинку.