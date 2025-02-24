У Луцьку п'яний пенсіонер викрав автівку та влаштував ДТП

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70-річний мешканець Ковеля на вулиці Глушець у Луцьку викрав авто, але не впорався з керуванням та зіткнувся зі стовпом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Волинської області.

ДТП сталася 22 лютого. Як розповіли правоохоронці, 70 річний чоловік викрав автомобіль Chevrolet Nubira у 35-річного жителя Луцька. Це сталося на вулиці Рівненській у Луцьку. Пенсіонер вдарив в обличчя власника авто, сів у його машину і поїхав в напрямку Глушець, де й сталася аварія.

Поліцейські встановили, що 70-річний житель Ковеля був у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок аварії пенсіонер отримав тілесні ушкодження, нині він у реанімації.

Правоохоронці почали розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаного з насильством.

Викрадачу авто загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше на Волині визнали винним водія трактора за смертельну аварію. У момент ДТП чоловік був п'яним.