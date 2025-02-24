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24 лютого 2025, 20:37

ДТП на Житомирщині: пʼяна водійка травмувала велосипедистку

24 лютого 2025, 20:37
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фото: Національна поліція
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У місті Коростень Житомирської області нетвереза водійка травмувала велосипедистку та втекла з місця ДТП

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазаначається, що інцидент трапився 23 лютого. Правоохоронці отримали повідомлення про наїзд автомобілем на 54-річну жінку, яка рухалася велосипедом вулицею Григорія Сковороди.

Внаслідок ДТП жителька райцентру отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні.

Водій транспортного засобу залишив місце події. Вже за годину правоохоронці встановили, що ДТП вчинила 34-річна містянка. Під час спілкування із жінкою правоохоронці помітили в неї ознаки сп'яніння.

Слідчі затримали жінку в процесуальному порядку та вилучили її автомобіль "Fiat Stilo".

Водійці загрожує від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, в Києві трамвай наїхав на чоловіка. Від отриманих травм той загинув на місці.

Раніше також повідомлялося, що під Києвом легковик збив на переході 13-річну дівчинку

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