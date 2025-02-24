Масова ДТП в Хмельницькому: зіткнулися 5 авто, зокрема – дві маршрутки

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ДТП сталася у Хмельницькому вранці 23 лютого на вулиці Степана Бандери

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Попередньо, 37-річний водій маршрутки Mercedes-Benz допустив зіткнення з авто Mitsubishi, який рухався в попутному напрямку. Далі відбулося почергове зіткнення з автівками Fiat та Toyota. Також Mercedes зіткнувся ще з однією маршруткою Volkswagen.

В результаті масової аварії постраждала 41-річна пасажирка маршрутки Mercedes. Її госпіталізували.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 20 лютого на Київщині легковик в’їхав у зупинку та протаранив маршрутку. Постраждали пасажир авто та двоє пасажирів маршрутки.