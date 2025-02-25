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Серьезное ДТП произошло вечером 22 февраля на въезде в село Слобожанское Берестинского района. Пострадавших госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 18:00 автомобиль Opel Vectra съехал с дороги в кювет и опрокинулся. Жена и сын водителя получили телесные повреждения. Предварительно, руководитель не пострадал.

"Пятилетний мальчик и его мать были госпитализированы в больницу", - отметили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время продолжается следствие.

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