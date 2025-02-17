Під Києвом легковик збив не переході 13-річну дівчинку: дитину госпіталізували
Аварія сталася вчора, 16 лютого, у селищі Гостомель Бучанського району. Дівчинку забрала "швидка"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.
За наявними даними, автомобіль Nissan збив малолітню дитину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. За кермом іномарки перебував 59-річний мешканець міста Ірпінь.
"Внаслідок ДТП 13-річну дівчинку госпіталізовано до медичного закладу із травмами", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Триває слідство.
Нагадаємо, ввечері 14 лютого на Чернігівщині автівка влетіла у відбійник. Загинула 14-річна дівчина.
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