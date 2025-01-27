Внаслідок російського авіаудару по Харківщині пошкоджено 13 приватних будинків

фото: Олег Синєгубов

В Куп'янську Харківської області внаслідок російської атаки поранено жінку, пошкоджені 13 приватних будинків та лінія електропередач

Як передає RegioNews, про це у соцмережі повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що в неділю, 26 січня ворог обстріляв Куп'янськ. Внаслідок удару загалом пошкоджені 13 приватних будинків, дві господарчі споруди, гараж, автомобіль, ЛЕП. Постраждала 86-річна жінка.

У селі Мала Данилівка внаслідок збиття БПЛА "Куб" пошкодждені фасадна частина і скління вікон багатоквартирного будинку.

Також Синєгубов повідомив, що на Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції українських військ у районі Вовчанська.

Як повідомлялось, у Донецькій області росіяни вбили одного цивільного та чотирьох поранили.

Нагадаємо, у ніч з неділі на понеділок РФ запустила по Україні понад 100 дронів. Наші військові підтверджують збиття 57 безпілотників.

Зазначимо, протягом доби російські окупанти завдали 263 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.