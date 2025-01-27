Внаслідок російського авіаудару по Харківщині пошкоджено 13 приватних будинків
В Куп'янську Харківської області внаслідок російської атаки поранено жінку, пошкоджені 13 приватних будинків та лінія електропередач
Як передає RegioNews, про це у соцмережі повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Він зазначив, що в неділю, 26 січня ворог обстріляв Куп'янськ. Внаслідок удару загалом пошкоджені 13 приватних будинків, дві господарчі споруди, гараж, автомобіль, ЛЕП. Постраждала 86-річна жінка.
У селі Мала Данилівка внаслідок збиття БПЛА "Куб" пошкодждені фасадна частина і скління вікон багатоквартирного будинку.
Також Синєгубов повідомив, що на Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції українських військ у районі Вовчанська.
Як повідомлялось, у Донецькій області росіяни вбили одного цивільного та чотирьох поранили.
Нагадаємо, у ніч з неділі на понеділок РФ запустила по Україні понад 100 дронів. Наші військові підтверджують збиття 57 безпілотників.
Зазначимо, протягом доби російські окупанти завдали 263 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.