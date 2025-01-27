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27 січня 2025, 03:40

Сили оборони уразили склади з "шахедами" на території Росії: знищені понад 200 дронів

27 січня 2025, 03:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Напередодні підрозділи Повітряних сил ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони успішно атакували склади зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок атаки уражені бетоновані споруди, де зберігалися термобаричні бойові частини, якими споряджають ворожі дрони.

"Є інформація про сильну вторинну детонацію. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що бойова робота по важливих об’єктах РФ, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме.

Нагадаємо, в ніч на 24 січня Сили оборони України успішно уразили одні з ключових російських об'єктів, що задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ — завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську, а також виробничі потужності "Рязанської нафтопереробної компанії" і нафтоперекачувальні станції "Рязань".

Раніше повідомлялося, що в ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах ворога на відстані від 200 до 1100 км в глибині РФ. Під вогонь потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

РФ війна ЗСУ Генштаб спецоперація склади БПЛА втрати росіян шахед Повітряні сили
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