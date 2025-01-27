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27 січня 2025, 09:14

Росіяни вночі запустили по Україні понад 100 дронів: скільки вдалося збити

27 січня 2025, 09:14
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Російські війська у ніч проти 27 січня здійснили чергову дронову атаку по території України. Загалом було зафіксовано запуск 104 безпілотників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, були запущені ударні БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів.

Військові підтверджують збиття 57 безпілотників. Протиповітряні оборона працювала у десяти областях - Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській.

Також зазначається, що 39 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

У Повітряних силах додали, що внаслідок дронових атак є пошкодження у Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Київській областях.

"Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 27 січня російські війська атакували дронами об'єкти критичної інфраструктури на Прикарпатті.

Також повідомлялося, що у Дніпрі в ніч проти понеділка, 27 січня, російський безпілотник влучив у дах багатоповерхівки, спалахнула пожежа.

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