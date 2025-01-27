фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські війська у ніч проти 27 січня здійснили чергову дронову атаку по території України. Загалом було зафіксовано запуск 104 безпілотників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, були запущені ударні БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів.

Військові підтверджують збиття 57 безпілотників. Протиповітряні оборона працювала у десяти областях - Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській.

Також зазначається, що 39 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

У Повітряних силах додали, що внаслідок дронових атак є пошкодження у Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Київській областях.

"Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 27 січня російські війська атакували дронами об'єкти критичної інфраструктури на Прикарпатті.

Також повідомлялося, що у Дніпрі в ніч проти понеділка, 27 січня, російський безпілотник влучив у дах багатоповерхівки, спалахнула пожежа.