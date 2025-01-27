В результате российского авиаудара по Харьковщине повреждены 13 частных домов

фото: Олег Синегубов

В Купянске Харьковской области в результате российской атаки ранена женщина, повреждены 13 частных домов и линия электропередач

Как передает RegioNews, об этом в соцсети сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов .

Он отметил, что в воскресенье, 26 января, враг обстрелял Купянск. В результате удара в общей сложности повреждены 13 частных домов, две хозяйственные постройки, гараж, автомобиль, ЛЭП. Пострадала 86-летняя женщина.

В селе Малая Даниловка в результате сбития БПЛА "Куб" повреждены фасадная часть и остекление окон многоквартирного дома.

Также Синегубов сообщил, что на Харьковском направлении враг четырежды штурмовал позиции украинских войск в районе Волчанска.

Как сообщалось, в Донецкой области россияне убили одного гражданского и четыре ранили.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник РФ запустила по Украине более 100 дронов . Наши военные подтверждают избиение 57 беспилотников.

Отметим, в течение суток российские кафиры нанесли 263 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области.