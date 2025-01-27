07:13  27 січня
У Київській області чиновник СБУ збив дитину на переході
11:02  26 січня
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у Сумах
10:04  26 січня
У Черкасах чоловік влаштував стрілянину біля парку: двоє людей травмовані
UA | RU
UA | RU
27 січня 2025, 09:32

На Донеччині росіяни вбили одного цивільного та чотирьох поранили

27 січня 2025, 09:32
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: t.me/VadimFilashkin
Читайте также
на русском языке

Минулої доби, 26 січня, російські війська вбили у Донецькій області одну людину і ще четверо людей зазнали поранень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна.

За його словами, росіяни вбили одного жителя Донеччини - у Покровську. Ще четверо осіб дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині - 2937 загиблих і 6621 постраждалий. Це без урахування Маріуполя та Волновахи.

Як відомо, росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Донецької області.

24 січня в регіоні через посилення ворожих обстрілів розпочали примусову евакуацію із 25 населених пунктів. Голова ОВА закликав людей відповідально поставитися до цього, особливо - родинам з дітьми.

Донецька область обстріли цивільні Покровськ
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Внаслідок російського авіаудару по Харківщині пошкоджено 13 приватних будинків
27 січня 2025, 09:34
У Львівській області 47-річна жінка отруїлася чадним газом
27 січня 2025, 09:15
Росіяни вночі запустили по Україні понад 100 дронів: скільки вдалося збити
27 січня 2025, 09:14
Обстріли Запорізької області: за добу окупанти завдали 263 удари
27 січня 2025, 09:01
У Полтаві чоловік отримав 5 років ув'язнення за повідомлення у телеграм-каналі
27 січня 2025, 08:43
В Івано-Франківській ОВА повідомили подробиці нічної атаки російських дронів
27 січня 2025, 08:34
Майже 1,5 тис. окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати армії РФ
27 січня 2025, 08:24
Автівка згоріла повністю: у ДТП на Київщині постраждала вагітна жінка
27 січня 2025, 08:03
У Харкові перепоховають понад 200 людей, які загинули на початку повномасштабної війни
27 січня 2025, 07:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »