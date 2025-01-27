На Донеччині росіяни вбили одного цивільного та чотирьох поранили

ілюстративне фото: t.me/VadimFilashkin

Минулої доби, 26 січня, російські війська вбили у Донецькій області одну людину і ще четверо людей зазнали поранень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна.

За його словами, росіяни вбили одного жителя Донеччини - у Покровську. Ще четверо осіб дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині - 2937 загиблих і 6621 постраждалий. Це без урахування Маріуполя та Волновахи.

Як відомо, росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Донецької області.

24 січня в регіоні через посилення ворожих обстрілів розпочали примусову евакуацію із 25 населених пунктів. Голова ОВА закликав людей відповідально поставитися до цього, особливо - родинам з дітьми.