На Донеччині росіяни вбили одного цивільного та чотирьох поранили
Минулої доби, 26 січня, російські війська вбили у Донецькій області одну людину і ще четверо людей зазнали поранень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна.
За його словами, росіяни вбили одного жителя Донеччини - у Покровську. Ще четверо осіб дістали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині - 2937 загиблих і 6621 постраждалий. Це без урахування Маріуполя та Волновахи.
Як відомо, росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Донецької області.
24 січня в регіоні через посилення ворожих обстрілів розпочали примусову евакуацію із 25 населених пунктів. Голова ОВА закликав людей відповідально поставитися до цього, особливо - родинам з дітьми.
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