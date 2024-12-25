Масований удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
Станом на цю хвилину відомо про шістьох постраждалих внаслідок масованого удару балістичними ракетами по Харкову, який росіяни здійснили вранці, 25 грудня
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Він зазначив, що ракетна атака тривала з 06:00 до 06:29.
Було зафіксовано влучання у трьох районах міста - Салтівському, Київському та Немишлянському.
Наразі відомо про шістьох постраждалих внаслідок ракетної атаки.
"Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак", - додав Синєгубов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вранці 25 грудня завдали масованого удару балістичними ракетами по Харкову. Ворог завдав по місту щонайменше сім ударів.
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