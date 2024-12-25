22:14  24 грудня
Екскерівника столичного метро Брагінського оголосили у розшук
19:44  24 грудня
У Києві під час руху загорівся автобус
17:03  24 грудня
Вбивство тренера на Черкащині: правоохоронці затримали підозрюваного
UA | RU
UA | RU
25 грудня 2024, 10:01

Зеленський про масований удар Росії: Путін свідомо обрав Різдво для атаки

25 грудня 2024, 10:01
Читайте также на русском языке
фото: president.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку, яку російські війська здійснили сьогодні, 25 грудня, по території України

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінках у соцмережах президента, передає RegioNews.

Він зауважив, що кожен російський масований удар потребує часу на підготовку.

"Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", - зазначив президент.

За попередніми даними, військовим вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. Є влучання, у кількох регіонах є відключення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 25 грудня, вранці в Україні були запроваджені графіки відключення світла, оскільки Росії здійснює масовану ракетно-дронову атаку по об'єктах енергетики.

війна Володимир Зеленський обстріл Різдво ракетний удар
На Херсонщині внаслідок обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки: загинула людина, є поранені
25 грудня 2024, 09:47
Масований удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
25 грудня 2024, 08:31
Генштаб оновив дані про втрати РФ: інформація на 25 грудня
25 грудня 2024, 08:25
Всі новини »
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
На Донеччині під повторний ворожий обстріл потрапили рятувальники
25 грудня 2024, 11:07
У ДСНС показали фото пожежі на Кіровоградщині, яка виникла внаслідок російської атаки
25 грудня 2024, 10:46
Ракетна атака на Прикарпаття: в Івано-Франківській області без світла залишились кілька населених пунктів
25 грудня 2024, 10:29
На Дніпропетровщині внаслідок атаки по енергооб'єкту загинула людина
25 грудня 2024, 10:27
На Херсонщині внаслідок обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки: загинула людина, є поранені
25 грудня 2024, 09:47
На Сумщині затримали працівників Держрибагентства за незаконний вилов риби
25 грудня 2024, 09:28
Росія атакувала теплоелектростанції, пошкоджено обладнання: заява ДТЕК
25 грудня 2024, 09:04
Масований удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
25 грудня 2024, 08:31
Генштаб оновив дані про втрати РФ: інформація на 25 грудня
25 грудня 2024, 08:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »