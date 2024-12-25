Зеленський про масований удар Росії: Путін свідомо обрав Різдво для атаки

фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку, яку російські війська здійснили сьогодні, 25 грудня, по території України

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінках у соцмережах президента, передає RegioNews.

Він зауважив, що кожен російський масований удар потребує часу на підготовку.

"Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", - зазначив президент.

За попередніми даними, військовим вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. Є влучання, у кількох регіонах є відключення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 25 грудня, вранці в Україні були запроваджені графіки відключення світла, оскільки Росії здійснює масовану ракетно-дронову атаку по об'єктах енергетики.