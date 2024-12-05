За підтримки міжнародних партнерів на базі дитячої лікарні у Харкові збудують укриття на 500 людей

фото: kharkivoda.gov.ua

Харківська ОВА залучає міжнародних партнерів до створення підземного укриття на базі Обласної дитячої клінічної лікарні. На території медичного закладу планують побудувати безпечний простір, здатний вмістити до 500 людей.

Про це йшлося під час зустрічі заступниці начальника обласної військової адміністрації Олени Логвинової з представниками Посольства Чеської Республіки в Україні, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.

"В умовах повномасштабної війни створення безпечних просторів, зокрема на базі закладів охорони здоров'я області, є стратегічним завданням Харківської ОВА та частиною Плану внутрішньої стійкості країни Президента Володимира Зеленського за напрямами "Безпека" і "Людський капітал". Цей напрямок роботи перебуває на постійному контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Одним із важливих проєктів, які нині реалізуються в області, є реконструкція будівлі Обласної дитячої клінічної лікарні з прибудовою захисної споруди цивільного захисту. Орієнтовна загальна вартість робіт становить близько 385 мільйонів гривень. Вона є попередньою, оскільки розрахована на стадії ескізного проєкту, який розроблено та схвалено відповідно до законодавства України", – розповіла заступниця начальника ХОВА Олена Логвинова.

Мета проєкту – створити безпечні умови для пацієнтів, відвідувачів та персоналу закладу з можливістю надання безперервної якісної медичної допомоги для понад 500 осіб. Згідно з проєктом, укриття поділене на секції та відсіки. У кожному передбачені основні та допоміжні приміщення, зокрема: приміщення для підготовки хворого до операції, передопераційні, дві операційні, санітарна, стерилізаційна для екстреної стерилізації, приміщення для зберігання стерильних матеріалів, палата інтенсивної терапії на 6 ліжок із постом медсестри, приміщення для зберігання крові, технічні приміщення (серверна, буфет, вентиляційне обладнання). Проєктом також передбачено закупівлю сучасного медичного обладнання.

Радниця Урядового уповноваженого Чеської Республіки з відбудови України Маркета Рехакова висловила готовність підтримати гуманітарні ініціативи Харківщини, зокрема в напрямі відновлення медичної інфраструктури. За її словами, для реалізації проєкту можна використати кошти програми фінансової підтримки України від ЄС Ukraine Facility, на яку передбачено 8 мільярдів євро.

"Чеський банк із розвитку спільно із чеською агенцією з розвитку звернулися до Європейської комісії щодо отримання підтримки на фінансування медичної галузі, її відновлення, розбудови та спорудження нових об'єктів. Наразі проєкт на стадії розробки, але вже зараз відомо, що він передбачає два складники: гарантії кредитування та грантова підтримка. У найближчій перспективі будь-яка українська лікарня зможе звернутися до чеського банку з розвитку по кредит і отримати це фінансування. Зараз говоримо про співвідношення: 70% – грантові кошти, 30% – кредит", – зазначила Маркета Рехакова.

Вона додала, що тривають перемовини щодо збільшення грантової частки та зменшення кредитної.

Наприкінці зустрічі сторони домовилися проаналізувати подальшу співпрацю та розробити конкретні кроки для реалізації проєкту з будівництва укриття на базі Обласної дитячої клінічної лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківщина отримала понад 100 генераторів від Ініціативи співробітництва в Південно-Східній Європі.

Окрім того, Харківська область отримала від Німеччини генератори, спецтехніку та обладнання, необхідні для підтримки критичної інфраструктури та ліквідації наслідків обстрілів.

Також міжнародні партнери передадуть Харківщині ще 111 генераторів для опалювального сезону.