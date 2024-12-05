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05 грудня 2024, 17:37

Кабмін виділив ще 6 млрд гривень на будівництво фортифікацій у Харківській області

05 грудня 2024, 17:37
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фото: Кабмін
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Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити ще 6 млрд гривень на будівництво фортифікацій у Харківській області

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Голова уряду заявив, станом на початок грудня на Харківщині збудовано та облаштовано близько 800 опорних пунктів. Загальний стан виконаних робіт складає 99,9%.

Шмигаль також зазначив, що Міністерству оборону надано доручення, аби всі фортифікації були обладнані дренажними системами для нормального водовідведення.

"Необхідні зміни в документацію внесені, робота виконана", – наголосив Шмигаль.

Глава уряду також оцінив темпи розмінування на Харківщині. Він розповів, що зараз над розмінуванням працює близько 320 саперів різних організацій із застосуванням 24 машин.

"Ми також закликаємо аграріїв Харківської області скористатися перевагами ринку гуманітарного розмінування, завдяки якому вони можуть отримати 100% компенсації за розмінування своїх ділянок", – додав він.

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що у регіоні завершується будівництво сучасних фортифікаційних укріплень. Йдеться про багаторівневий захист Запоріжжя та прилеглих населених пунктів.

Кабмін Деніс Шмигаль Харківська область фортифікації
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