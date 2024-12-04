Харківщина отримала від міжнародних благодійників будматеріали для ремонту дахів

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В Ізюмі Харківської області продовжується капітальний ремонт дахів. Aгентство ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine) за координації Харківської ОВА надає благодійну допомогу у вигляді будівельних матеріалів

Про це повідомляє Telegram-канал Ізюмської районної військової адміністрації Харківської області, передає RegioNews.

Так, в Ізюмі вже провели капітальний ремонт двох дахів багатоквартирних житлових будинків по вулиці Соборна та Заводська.

"Дякуємо за постійну співпрацю та допомогу у відбудові нашого міста", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, жителі Харківщини отримали зимову грошову допомогу від міжнародних благодійників.

Нещодавно медики Харківщини отримали нові автомобілі швидкої допомоги від міжнародних партнерів за сприяння Міністерства охорони здоров’я та Харківської ОВА.