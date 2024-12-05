При поддержке международных партнеров на базе детской больницы в Харькове построят укрытие на 500 человек

фото: kharkivoda.gov.ua

Харьковская ОВА привлекает международных партнеров для создания подземного укрытия на базе Областной детской клинической больницы. На территории медицинского учреждения планируют построить безопасное пространство, способное вместить до 500 человек.

Об этом шла речь во время встречи заместителя начальника областной военной администрации Елены Логвиновой с представителями Посольства Чешской Республики в Украине, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

"В условиях полномасштабной войны создание безопасных пространств, в частности на базе заведений здравоохранения области, является стратегической задачей Харьковской ОВА и частью Плана внутренней устойчивости страны Президента Владимира Зеленского по направлениям "Безопасность" и "Человеческий капитал". Это направление работы находится на постоянном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова. Одним из важных реализуемых в области проектов является реконструкция здания Областной детской клинической больницы с пристройкой защитного сооружения гражданской защиты. Примерная общая стоимость работ составляет около 385 миллионов гривен. Она предварительная, поскольку рассчитана на стадии эскизного проекта, который разработан и одобрен в соответствии с законодательством Украины", – рассказала заместитель начальника ХОВА Елена Логвинова.

Цель проекта – создать безопасные условия для пациентов, посетителей и персонала заведения с возможностью предоставления непрерывной качественной медицинской помощи более 500 человек. Согласно проекту, укрытие разделено на секции и отсеки. В каждом предусмотрены основные и вспомогательные помещения: помещения для подготовки больного к операции, предоперационные, две операционные, санитарная, стерилизационная для экстренной стерилизации, помещение для хранения стерильных материалов, палата интенсивной терапии на 6 коек с постом медсестры, помещение для хранения крови, технические помещения (серверное, буфет, вентиляционное оборудование). Проектом также предусмотрена закупка современного медицинского оборудования.

Советник правительственного уполномоченного Чешской Республики по восстановлению Украины Маркет Рехаков выразил готовность поддержать гуманитарные инициативы Харьковщины, в частности в направлении восстановления медицинской инфраструктуры. По ее словам, для реализации проекта можно использовать средства программы финансовой поддержки Украины от ЕС Ukraine Facility, на которые предусмотрено 8 миллиардов евро.

"Чешский банк по развитию совместно с чешским агентством по развитию обратились в Европейскую комиссию по получению поддержки на финансирование медицинской отрасли, ее восстановлению, развитию и сооружению новых объектов. Пока проект на стадии разработки, но уже сейчас известно, что он предусматривает две составляющие: гарантии кредитования и грантовую поддержку. В ближайшей перспективе любая украинская больница сможет обратиться в чешский банк по развитию за кредитом и получить это финансирование. Сейчас говорим о соотношении: 70% – грантовые средства, 30% – кредит", – отметила Маркета Рехакова.

Она добавила, что продолжаются переговоры по увеличению грантовой доли и уменьшению кредитной.

В конце встречи стороны договорились проанализировать дальнейшее сотрудничество и разработать конкретные шаги по реализации проекта по строительству укрытия на базе Областной детской клинической больницы.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковщина получила более 100 генераторов Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе.

Харьковская область получила от Германии генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.

Также международные партнеры передадут Харьковской области еще 111 генераторов для отопительного сезона.